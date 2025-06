El técnico Javier Aguirre reconoció que regalaron el primer tiempo del encuentro contra Suiza, pero dijo que aún con la derrota el duelo ante los europeos le dejo cosas rescatables.

“Pues hay cosas rescatables y otras no tanto, nosotros nos equivocamos mucho hoy a nivel colectivo y a nivel individual y contra equipos de este tamaño te penalizan entonces no mereces ganar hoy porque que equivocas, pero hay cosas rescatable lo de Sepúlveda, lo de Santi nos gusta evidentemente nos hubiera gustado que sirvieran sus goles para ganar no fue así y todo queda como una mala tarde”.

Con su gol en este encuentro, Santiago Giménez terminó con una prolongada sequía sin anotar al marcar su quinto gol con la Selección y comento.

“Fue una sensación hermosa que ya tenía tiempo sin vivirla y sin bien en clubes me ha ido espectacular en la Selección me faltaba ese gol y espero que este sea el primero de muchos. La verdad fueron circunstancias difíciles para ambos equipos: la cancha, el clima, el rival que fue duro tenemos poco tiempo trabajando tres, cuatro días entonces esperemos que esto sea el inicio de un gran mes y de una gran Copa Oro que a eso apuntamos”.

La selección viajará a Carolina del Norte donde el martes enfrentará a Turquía, que por su parte venció 2-1 a Estados Unidos también en juego amistoso. (Por Manuel Trujillo Soriano)