Vecinos alrededor del Parque San Rafael, donde se construyó un colector pluvial para reducir las inundaciones en la zona, acusaron que la obra no sirvió de gran cosa con la tormenta de ayer, luego que se registraron inundaciones en vialidades como Medrano, José R. Benítez, Mariano Azuela, San Jacinto, Adrián Puga e incluso avenida del Parque, donde una persona decidió sacar una moto acuática. Habla Gabriela Cervantes, una de las activistas que se opusieron a las obras del colector pluvial del Parque San Rafael:

“Que decían que iban a prevenir los problemas de inundaciones, pues lo que nosotros habíamos comentado con anterioridad, lugares que no se inundaban o calles que no se inundaban, ahí están totalmente inundadas, encharcadas y son encharcamientos severos”.

Otra zona que se inundó a pesar de las obras que se realizaron fueron calles de la colonia San Carlos, como Tuberosa o Las Conchas. Hace dos años, se instaló un colector en González Gallo, que era para mitigar las inundaciones en esta zona. También se desbordó el vaso regulador dentro del Bosque Urbano de Tlaquepaque, afectando varias calles del fraccionamiento Revolución. (Por Héctor Escamilla Ramírez)