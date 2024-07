Aunque este jueves fue girada una nueva orden judicial para detener las obras del tramo 5 sur del Tren Maya, ésta llegó a destiempo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No, no tenemos notificación, incluso ya terminamos. Teníamos un problema de un puente atirantado y ya se resolvió y se están haciendo obras de remediación. Ya no tenemos problema”.

Incluso, aunque la Procuraduría del Medio Ambiente aceptó que hubo daños a cenotes y ríos subterráneos, eso ya quedó superado.

“Afortunadamente no nos paró el juez la obra, y ya terminamos. Y vaya que se esmeraron en obstaculizarnos, un complot, jajajajaja”. (Por Arturo García Caudillo)