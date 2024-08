Pese a las protestas contra la reforma al Poder Judicial que se realizan en las principales ciudades del país, entre estas Guadalajara, los juzgadores atienden casos urgentes, confirma Manuel Augusto Castro López, magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal.

“Nosotros no hemos dejado de trabajar. El movimiento no es una huelga como tal, ni un paro total de actividades. No hemos dejado de trabajar, yo de hecho tengo una audiencia a la 1:00, tengo una audiencia extraordinaria junto con mis compañeros porque tenemos que resolver cuestiones urgentes. En materia penal son cuestiones que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con cuestiones de la integridad física, la salud. Y en las otras materias, pues derecho laboral colectivo, acceso a las medicinas o al servicio de salud, etcétera. ¿Cómo sí repercute? Repercute porque no estamos dictaminando sentencias ordinarias”.

Castro López indica que en promedio resuelven 30 sentencias ordinarias a la semana. (Por Gricelda Torres Zambrano)