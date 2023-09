A pesar de que esta mañana acudieron elementos de la Policía Vial a mejorar el tránsito en la avenida Adolf Horn, de nuevo se presentó caos vial a causa del semáforo que se puso esta semana a la altura de la avenida Concepción. El embotellamiento, que se extendió varios kilómetros, se agravó a causa de un choque entre una unidad de transporte público y un automovilista particular.

A través de grupos vecinales, algunos inconformes por la situación ya proponen manifestaciones para exigir a las autoridades resolver el conflicto que se generó por estos señalamientos.

“Así es el tráfico desde que se prendieron los semáforos y es un caos vial todo el día, no en ciertas horas. Es todo el día, es muy muy pesado y es a vuelta de rueda”.

Los problemas viales no sólo afectan ambos sentidos de la avenida Adolf Horn, sino que también generan conflicto entre los automovilistas que tratan de salir de la avenida 1 de Mayo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)