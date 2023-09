A pesar de que el carrusel monumental tuvo una reducción de visitantes e incluso se detectó que no cubre el horario completo establecido para su operación, autoridades tapatías consideran que no es tiempo de cambiar su ubicación del Jardín Reforma y esperarán transcurran las fiestas decembrinas para considerar su reubicación. Lo explica el superintendente del Centro Histórico, Juan Manuel Munguía.

“El proyecto inicial así es, que se mueva de sitio, pero todavía no ha acabado su ciclo, la curva de visitas, por ejemplo, acaba de pasar el tema de las vacaciones de verano que tuvo bastante afluencia de personas y acuérdate que ya viene el tema de Navidad”.

Señalaron que después del festival navideño Ilusionante que se realice este año, y que se extenderá hasta el Jardín de la Reforma, el carrusel será uno de los atractivos. Eventualmente, se tomará la decisión de reubicarlo conforme estaba programado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)