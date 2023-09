Luego de las reformas a la Ley de Movilidad para poner orden en la seguridad de las empresas de transporte como Uber o Didi, la diputada Mónica Magaña señalo que la empresa Uber, con la que han tenido mayores complicaciones, ya no se amparó de nuevo contra las reformas a la ley.

Uber obtuvo una suspensión para evitar la aplicación de la nueva ley aprobada en noviembre, al señalar que ellos no operan como transporte público sino privado. Por ello se reforma la ley para que esta empresa si tuviera que atender las nuevas medidas de seguridad que se le requerían:

“Toda la reforma lo que garantiza es la seguridad de quienes conducen las plataformas, de quienes los usan, orden y bueno que no haya nada nuevo pero también no hay un mini, no tiene que haber ninguna modificación para que las personas puedan moverse de forma segura al usar o al conducir estas plataformas”.

Acusó Magaña que la empresa ha recurrido a amparos no sólo en Jalisco, sino en otros estados, para no atender reformas que se han implementado en materia de seguridad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)