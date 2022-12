De nuevo el Congreso del Estado se sumió en una controversia luego que las bancadas de Movimiento Ciudadano, PAN, Morena y Partido Verde decidieron quitarle la magistratura a Enrique Villanueva Gómez, aún brincándose una suspensión otorgada un Juzgado de Distrito que protegía al juzgador.

Villanueva Gómez es vinculado al grupo político de la Universidad de Guadalajara, y aunque el Supremo Tribunal de Justicia recomendó ratificarlo por sus aptitudes, los legisladores decidieron no ratificarlo. Legisladores del partido Hagamos denunciaron un proceso desaseado para sacar al magistrado por temas políticos. En la voz Enrique Velázquez:

“Todo se hace en lo oscurito y es atropellando todos los artículos, haciendo lo ilegal y como se ha hecho hoy no. Convocatoria, llega a comisiones en la mañana, a los cinco minutos convocatoria al pleno, a los cinco minutos otra vez convocatoria en la comisión y en cuanto lo pudieron subir otra vez sesión del pleno”.

Aunque llegó una suspensión del Juzgado Sexto de Distrito que impide a Villanueva separarse del cargo, a los diputados no les importó, no lo ratificaron y lanzaron una convocatoria para elegir a cuatro magistrados, entre ellos la plaza de Villanueva. (Por Héctor Escamilla Ramírez)