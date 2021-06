A pesar de las suspensiones definitivas que frenan los trabajos en la Presa El Zapotillo desde 2014, defensores de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo denuncian que en un reciente peritaje a la zona detectaron trabajadores que siguen laborando en el sitio.

El vocero Gabriel Espinoza, de Salvemos Temacapulín, señaló que serían cerca de 50 trabajadores y que el presupuesto destinado a la presa en los últimos años para mantenimiento preventivo, la Conagua usó para nueva infraestructura.

“Aunque no subir la cortina pero sí ciertas obras complementarias como para que en un momento dado decir pues ‘la presa ya está hecha, ya nomás hay que ponerle el tapón’ y que pues eso fue responsabilidad de otros, a nosotros no nos tocó”.

Espinoza señaló que se construye el tanque de amortiguamiento y se percataron de ello a pesar que las autoridades no querían permitirles el paso a la zona.

Buscarán recursos jurídicos para que se sancione este desacato. (Por Héctor Escamilla Ramírez)