El peso mexicano inició la semana con una ganancia de 0.40 por ciento frente al dólar, para cotizar en 18.46 unidades, ocho centavos menos que el cierre previo.

La moneda nacional reaccionó positivamente luego de que Donald Trump suavizó su tono hacia China, al asegurar que su país busca “ayudar y no perjudicar” a Beijing, tras varios días de tensión comercial.

El mensaje fue interpretado por los mercados como una señal de distensión luego de que el Ministerio chino de Comercio acusara a Washington de obstaculizar el diálogo bilateral.