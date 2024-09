El tapatío Sergio Pérez se quedó a tan solo 2 vueltas de regresar al podio en la Fórmula 1, pero un incidente provocado por Carlos Sainz lo dejó fuera del circuito en Bakú. El australiano Oscar Piastri fue el ganador en el Gran Premio de Azerbaiyán al sorprender y darle la victoria a la escudería McLaren. Completaron el podio Charles Leclerc de Ferrari con el segundo lugar y el tercero para George Russell de Mercedes.

Checo peleó de tú a tú con Piastri por el podio, pero en la vuelta 49 de 51, el español Sainz se le cerró y provocó un choque donde los dos se estrellaron y ya no pudieron continuar.

Algo increíble, que dejó muy decepcionado y molesto a Checo Pérez. “Decepcionado. Triste con mi equipo porque no fue el final que merecíamos después de la gran carrera que veníamos haciendo. Una pena haber terminado así, especialmente con Carlos. No me lo esperaba; creo que también fue un poco el timing, no tengo ni margen de reaccionar cuando viene hacia mí y tenemos el contacto. Desafortunado porque con la última persona que quería tener este contacto es con Carlos”. (Por Martín Navarro Vásquez)