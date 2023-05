Llama el presidente Andrés Manuel López Obrador a los mexicanos y a los latinoamericanos que viven en Estados Unidos a no votar por legisladores como el senador por Louisiana, John Kennedy, quien ha hecho inaceptables declaraciones en contra de México.

“Decirle a nuestros paisanos, a los hispanos, a nuestros amigos estadounidenses que no voten por personas con esta mentalidad muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos, que quien tenga un abuelo migrante, un padre migrante o él haya llegado a Estados Unidos como migrante, no puede apoyar estas actitudes”.

Dijo no entender cómo es que este tipo de personas han llegado a ser senadores y hasta los comparó con los legisladores mexicanos, quienes dijo, son mejores, incluso los conservadores, porque son también más responsables. (Por Arturo García Caudillo)