Tras las denuncias de fraude y clonación de boletos para el concierto del reguetonero Bad Bunny en el estadio Azteca, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo una invitación al cantante puertorriqueño para que se presente gratis en el zócalo capitalino.

“Sé que está saturado y cansado, porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México al zócalo. Ojalá y venga. No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro, no tan espectaculares. Sería muy bueno, mucho muy bueno, y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica”.

Explicó que ordenó una investigación a la Profeco y que se castigue a los responsables del fraude en el Azteca y de paso, aprovechó para reiterar sus críticas a la Comisión de Competencia Económica por permitir que Ticket Master se convirtiera en una empresa monopólica. (Por Arturo García Caudillo)