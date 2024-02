Antes de criticar el paquete de iniciativas de reformas que envió al Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a primero conocerlas

“Vamos a estar analizando una por una. Nos va a dar oportunidad de informar ampliamente para que se conozca bien, no haya malas interpretaciones, no se distorsionen mas cosas, no haya manipulación. Entonces, por eso es necesario que se conozcan las reformas, bien, y que con esa información cada quien, de acuerdo a su criterio actúe, pero que no haya manipulación. Se puede estar a favor, se puede estar en contra, pero que se conozca bien, que no se inventen”.

Por ello, a partir de hoy y durante las próximas 20 conferencias Mañaneras, se detallarán todas y cada una de estas propuestas. (Por Arturo García Caudillo)