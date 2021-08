Luego de calificarlo de chueco, hipócrita, mañoso y marrullero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado al ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, para que enfrente su responsabilidad, y pidió a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial hacer públicas las acusaciones en contra del panista.

“Que la fiscalía y el poder judicial informen, que no se vaya a quedar todo en que por el debido proceso no se puede dar información. Esto es un asunto de interés público que a todos nos atañe, a todos nos importa. Ojalá y la fiscalía de a conocer porqué es lo del citatorio a Anaya, para que no quede en especulación, si no me va a seguir echando la culpa a mí”.

Por eso, aclaró que aunque él no tiene injerencia en las decisiones de la fiscalía ni influye en los jueces, seguirá insistiendo en que se transparente el proceso. (Por Arturo García Caudillo)