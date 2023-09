Hace una semana la señora Laura Sandoval se enteró de que su hijo Brayan Antonio, desaparecido desde el 31 de mayo, fue detenido en Zacatecas tras ser presuntamente encontrado con algunas armas de fuego. Brayan tiene 13 años pero también una discapacidad cognitiva que le hace tener la madurez de un niño de seis años.

El menor fue liberado y puesto a disposición del DIF Zacatecas pero su madre no tiene recursos para ir por él, además que teme por su seguridad.

“La verdad yo tengo demasiado miedo. Tengo mucho mucho miedo, estoy temblando de miedo, no duermo. Yo tengo mucho mucho miedo de que quieran callarme, de que quieran hacerme algo. Porque hemos recibido por teléfono… el otro día le hablaron por teléfono a mi sobrina diciéndonos muchas cosas muy fuertes. Vivimos constantemente con miedo. No hay día que no sueñe que mi hijo es destasado”.

La fiscalía de Jalisco emitió una alerta Amber tras la desaparición del niño en mayo pasado pero aunque se sabe que está en Zacatecas, nadie ha ido por él. (Por José Luis Escamilla)