Luego que comerciantes ambulantes retomaron las protestas en demanda que el ayuntamiento de Guadalajara les permita instalarse en el primer cuadro de Guadalajara, el delegado de Canaco Centro Histórico, Mariano Ceja Velasco, hizo un llamado a las autoridades a mantener orden y no permitir una invasión de ambulantaje.

Señala que si la autoridad es flexible, eventualmente más comerciantes optarán por incorporarse a la informalidad.

“Pero ese incumplimiento hace que otros compañeros también se presten a incumplir y finalmente todos incumplen porque dicen, pues aquí nadie se ordena. No, no, mientras que la autoridad mantenga la firmeza y mantenga la apertura porque no podemos cerrarnos a nuestra comunidad. Todos tenemos oportunidad, todos tenemos espacio, pero si el problema radica en que las personas que una vez tienen un superviso lo tienen que cumplir”.

El representante de la Cámara de Comercio de Guadalajara señaló que todos tienen derecho a trabajar, pero acatando los reglamentos y sin ser una competencia desleal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)