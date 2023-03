El máximo goleador de la Selección Mexicana de futbol, Javier “Chicharito” Hernández, dijo en su cuenta de Twitch que para que al Tri le vaya bien todos deben apoyar, después de los abucheos de la afición por el empate ante Jamaica.

“Yo soy creyente de que para que a México le vaya bien, no depende de Cocca, no depende del “Chicharito”, no depende de Raúl Jiménez, no depende del “Chucky” depende de todos nosotros para que nos merezcamos llegar a ser campeones del mundo algún día y para merecerlo hay muchísimas cosas que todos tenemos que mejorar empezando desde los jugadores, para después los aficionados, para después los directivos y al final los medios de comunicación”.

El delantero del Galaxy de los Ángeles de la MLS considera exagerados los abucheos para el técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca, cuando sólo ha dirigido 2 encuentros.

(Por Manuel Trujillo Soriano)