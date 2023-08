El entrenador del América, André Jardine, advierte que la calidad de un partido depende de que la cancha en la que se dispute esté en buenas condiciones y le exige a la Liga MX estar muy atenta sobre las condiciones del engramado del estadio Jalisco para el juego del domingo contra Atlas.

“Cuando es un descuido del equipo local que no cuida de su propia cancha, con el calendario como está ahorita con muchos partidos con dobles jornadas hay que encontrar otra cancha encontrar una solución que no perjudique el espectáculo para quien va a ver el partido con una buena cancha, los jugadores que quieren jugar en una buena cancha. Llamó la atención a esto porque la liga tiene que estar muy atenta en esto, en no perjudicar a un equipo ni a otro y ser muy justa con todos los que participan”.

El presidente de los Rojinegros, José Riestra informó a Notisistema que este viernes por la mañana se reunió con la comisión revisora de estadios y que la cancha del Jalisco fue aprobada para el encuentro ante las Aguilas.

“Vengo justo saliendo de una reunión con la Liga y la gente que está evaluando la cancha y no tendremos ningún problema para poder jugar el domingo, hoy hemos tenido la reunión con la Liga y se ha certificado el campo” indicó.

(Por Manuel Trujillo Soriano)