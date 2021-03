Llegaron las vacaciones de Semanas Santa y Pascua, sin embargo, ante el alto riesgo de que aumenten los contagios y muertes por Covid-19, el epidemiólogo y especialista en salud pública, Carlos Alonso Reynoso, llama a la población a quedarse en casa, a guardar la sana distancia y a usar el cubrebocas.

“Mi recomendación es, si no tienen que salir no se arriesguen. Todavía estamos en una pandemia. La pandemia no se ha acabado, la pandemia puede volver con una nueva oleada con mucha más fuerza si no nos seguimos cuidando todos. Entonces, si no tiene a qué salir, no salga”.

Carlos Alonso Reynoso teme a que el decálogo presentado por Hugo López-Gatell, sea interpretado como un permiso para vacacionar.

La recomendación es tajante: quédese en casa, la tercera ola de Covid-19 es inminente, pero podemos evitar que sea igual o peor que la registrada en diciembre pasado. (Por Gricelda Torres Zambrano)