El Partido Futuro busca que se transparenten los fondos de la verificación vehicular en Jalisco, que a partir de este año es obligatoria y existe un operativo vial para sancionar a los quien no la realice.

El regidor de Futuro en Zapopan, Pedro Kumamoto, indica que se trata de un mecanismo con fines recaudatorios que no ataca de raíz el problema de la contaminación del aire.

“Nos parece que es un mecanismo recaudatorio, sin transparencia que no se va a los problemas reales de las emisiones de carbono y que finalmente pues no está sirviendo o no está haciéndose desde un servicio de sensibilidad social. Por lo mismo, los llamados que hemos hecho a que el Gobierno del Estado construya un proceso que ayude a la afinación, que ayude a reducir las emisiones”.

Recuerda asimismo que la autoridad estatal está obligada a generar un transporte público eficiente para que los ciudadanos decidan no usar el automóvil. (Por Claudia Manuela Pérez)