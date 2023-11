Al dar el banderazo de arranque del proceso electoral federal en la entidad, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, Luis Zamora Cobián, pidió a los partidos ser respetuosos de las reglas electorales y anticipó que no permitirán simulaciones que escondan actos anticipados de campaña, por ejemplo, de aquellos actores políticos que simulen publicaciones de revistas o libros para colgar espectaculares y tapizar la ciudad:

“Que por muy ingenioso que parezca algún mecanismo que no atienda lo que la ley nos hemos dado los mexicanos y mexicanas para los procesos electorales, sigue siendo una simulación y sigue siendo una violación a la ley”.

El árbitro electoral, afirmó Zamora Cobián, estará al pendiente de este tipo de actos. A la ciudadanía les pidió sobre todo que aquellos que no cuenten con su credencial de elector actualizada y vigente, acudan a realizar el trámite correspondiente antes del 24 de enero. (Por Héctor Escamilla Ramírez)