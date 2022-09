La diputada priísta Yolanda de la Torre, quien presentó la iniciativa para mantener al Ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2028, pidió licencia por tiempo indefinido. Sin embargo, antes de abandonar su curul, aclaró que dejar al cargo nada tiene que ver con la discusión de la reforma constitucional que ella presentó, y en la cual nada tuvo que ver el presidente de la República.

“No conozco al señor Presidente, nunca lo he visto, nunca lo he visto -¿La iniciativa no fue una imposición al PRI?– No, yo no creo que fue así. Yo creo que lo están tomando porque luego la República del Twitter comunica distinto, pero yo creo que si ve las imágenes, él dijo que volverá, pero eso no quiere decir que él haya iniciado. -¿No lo dijo en Twitter, lo dijo el Presidente en su conferencia?- Sí, pero es en un contexto distinto”.

Aseguró que se iba a pesar de que su iniciativa esta en plena discusión en el Congreso, porque la vida tiene momentos de decisiones y es el momento de volver a Durango, su tierra natal para servir a su gente desde otra trinchera. (Por Arturo García Caudillo)