Pide el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, no alarmarse por afectaciones leves al sistema respiratorio y estar atentos a la información de las autoridades sanitarias, pues en la actualidad México se encuentra en un periodo interepidémico.

“Es la temporada de los virus respiratorios, muchas, muchos tendremos alguna enfermedad catarral y no debemos angustiarnos pensando que es Covid. Si en algún momento se presentara un repunte de Covid, como puede ser el caso que las otras regiones del mundo lo transmitan hacia la región de América y eventualmente pudiera llegar a México lo informaríamos oportunamente, pero en estos cuatro meses no ha sido el caso”.

Por lo pronto, añade, llevamos casi cuatro meses con reducción e índices mínimos de contagios por Covid y menos de cinco fallecimientos diarios por esta enfermedad. (Por Arturo García Caudillo)