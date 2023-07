Debido a la implementación del Programa IMSS Bienestar y la incertidumbre que el traslado administrativo ha provocado entre los trabajadores del Sector Salud, el diputado Salomón Chertorivski hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que publiquen cuáles serán las nuevas condiciones laborales.

“Ahora 18 estados de la República incluyendo la Ciudad de México, firmaron un convenio con la Federación, con el OPD IMSS Bienestar para transferir los servicios de Salud a responsabilidad de este OPD. Al día de hoy no tenemos y no conocemos y las compañeras y los compañeros no conocen cuáles van a ser las nuevas condiciones laborales. No conocen que esté claramente especificado que se vayan a respetar como mínimo las condiciones actuales”.

Lo anterior en acompañamiento al Movimiento Galeno Salud Independiente, que integra cerca de dos mil trabajadores médicos de más de 30 hospitales en la Ciudad de México. (Por Arturo García Caudillo)