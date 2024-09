Luego de la licencia que este martes solicitara el senador, Miguel Angel Yunes, el dirigente nacional del PAN y compañero en la Cámara Alta, Marko Cortés, denunció la coacción y todo tipo de presiones hacia él y su familia para evitar que participara en la votación de la Reforma Judicial.

“Vergüenza les debería de dar tratar de sacar esta votación no con los votos que la gente les dio sino con las Fiscalías que controlan y con dinero público sobornando a los legisladores. Lo lamento profundamente y de verdad, aquí si algo ocurre y otra gente traiciona le diremos por su nombre ¡traidor!”.

Marko Cortés le hizo un enérgico llamado a regresar y convertirse en héroe de la patria, y no en un traidor.

Por su parte los trabajadores del Poder Judicial que se mantienen en protesta, no dejaban de gritarle a Miguel Angel Yunes “¡traidor y vendido!”. (Por Gricelda Torres Zambrano)