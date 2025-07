El PAN hace un nuevo llamado al Gobierno Federal para que implemente un plan efectivo para enfrentar a los cárteles, como explica la vice coordinadora de los diputados del blanquiazul, Noemí Luna.

En el PAN no estamos de acuerdo con las medidas arancelarias de Estados Unidos, porque afectan nuestra economía , provocan desempleo y aumenta la pobreza, por lo que exigimos para México un trato respetuoso y en igualdad, como socios comerciales que somos. No obstante, es cierto que el régimen de Morena no ha hecho lo suficiente para enfrentar a los cárteles, tema que le interesa a La Casa Blanca; y atender la inseguridad, tema que nos interesa a la y los mexicanos. Por eso, nuevamente exigimos al Gobierno Federal, un plan inmediato y efectivo para enfrentar a los cárteles, como muestra fehaciente de su compromiso para desmantelar las redes criminales y pacificar a México”.

Sólo así, agrega, se acabará con el pacto de impunidad impulsado por López Obrador, y se logrará frenar los aranceles de Trump. (Por Arturo García Caudillo)