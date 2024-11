Para el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, la entrega de la Beca Rita Cetina, no es la solución definitiva para resolver los problemas de educación que enfrentan las familias. Sin bien reconoce que un apoyo económico es importante, señalan que la Federación debe realizar un trabajo integral para resolver el tema educativo.

La beca es un apoyo bimestral de mil 900 pesos por familia y 700 pesos adicionales por cada hijo. Se iniciará en 2025 entregando el apoyo en secundarias.

“Hemos hecho estadísticas y si bien la cuestión económica es una de las barreras para el aprendizaje, para que permanezcan en las escuelas no es la única. Sobre todo en prepa tiene que ver mucho con el interés y la calidad de las enseñanzas. Lo consideramos como algo que suma”.

Afirmó el funcionario que los servicios educativos estatales parten de estudios de necesidades regionales y de contexto y reconoció que la federación debió de haber tenido un mecanismo para entregar apoyos económicos de forma universal, aunque haya familias que no lo necesiten. (Por Héctor Escamilla Ramírez)