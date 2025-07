Pide la presidenta Claudia Sheinbaum acuerdo entre bancos para otorgar más préstamos y bajar tasas de interés.

“Entonces sí, que el Banco de México, respetando su autonomía puede ayudar más, yo creo que sí. No tenemos pensado ahorita cambiar ni Constitución ni leyes, para que no se asusten. No, sino que sencillamente que entre los mismos bancos, por ejemplo, se planteé la discusión de las tasas de interés, la necesidad que el Sistema Financiera Nacional otorgue más préstamos, más créditos a pequeñas a medianas empresas. Somos el país que menos créditos da, de toda América Latina, porque está la banca de desarrollo, pero la banca de primer piso pues es la banca comercial. Entonces sí es importante”.

De hecho, dice, en la última reunión de la Asociación de Bancos de México se firmó un acuerdo para disminuir las tasas de interés a las mypimes, sin embargo, éste no ha prosperado. (Por Arturo García Caudillo)