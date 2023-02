Tras darse a conocer el diagnóstico del IMCO sobre la nómina del Congreso, donde confirma que es obesa y hasta 649 trabajadores son prescindibles, el coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, Alberto Pérez, señaló que la ciudadanía debe sumarse a la exigencia de depurar el legislativo y no sólo depender de la voluntad política de los partidos para que haya cambios.

Explicó que los diputados justifican no liquidar gente bajo el argumento que requieren del personal, pero explican hay una mezcolanza de funciones con otras que son obligaciones del Congreso:

“Es separar esas funciones y decir, haber, una cosa es lo que es atención directa al diputado y su labor política, que tienen que seguirla haciendo, es claro y otra cuestión son las labores técnicas que se realizan en las comisiones y que eso pues más bien tendría que ser personas que atiendan a las comisiones, no a los diputados”.

Señaló que para evitar que el documento sea sólo una fotografía de las anomalías que hay en el Congreso, es necesario que la ciudadanía se involucre en el tema. (Por Héctor Escamilla Ramírez)