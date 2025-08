El diputado panista Germán Martínez llama al gobernador de Tabasco, Javier May, a solicitar el desafuero en contra del hoy senador de Morena, Adán Augusto López.

“Que yo le exhorto a Javier May, de Tabasco, a que presente una declaración de procedencia en contra de Adán Augusto López Hernández. A ver si es cierto que ellos son parejos, yo aquí voy a ser parejo y si viene uno del PAN también voy a ser parejo. Aquí es mi criterio juro y a ver si ellos son parejos, hay varios hechos, presunción de hechos ilícitos en Tabasco. Layda ya se animó en Campeche, que se anime Javier May en Tabasco”.

El mismo llamado hizo a la gobernadora de Morelos en el caso Cuauhtémoc Blanco. Todo lo anterior en el marco de los trabajos de la Sección Instructora, que hoy cerró un primer proceso en contra del senador Alejandro Moreno e inició una nueva carpeta en contra del líder priista. (Por Arturo García Caudillo)