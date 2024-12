Aprovechó la visita del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus a Lagos de Moreno, uno de los padres de los cinco jóvenes desaparecidos en agosto de 2023, Armando Olmeda, quien le pidió que no olvide el caso.

Lemus Navarro indica que pidió una actualización de las carpetas de investigación.

“Pude platicar unos momentos con un padre de uno de los jóvenes desparecidos, de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos y me pidió exactamente eso, me pidió diálogo y empatía y eso es lo que van a tener de mi. He pedido al Fiscal del Estado de Jalisco el que me puedan actualizar las carpetas de investigación de los cinco jóvenes de Lagos para ver en qué situación estamos y poderla compartir con los padres de familia de estos cinco jóvenes”.

El mandatario indicó que se reunirá cada mes con los colectivos de desparecidos. (Por Claudia Manuela Pérez)