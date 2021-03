Las vacunas contra Covid-19 no se guardan, considera el investigador Víctor González Romero, al hablar sobre las más de 28 mil dosis que no se aplicaron en Guadalajara a las personas de la tercera edad.

“Creo que ya es bastante el dolo que hay con los ciudadanos de echarse la culpa Gobierno Federal y Estatal con esto. Ya debería haber una rueda de prensa conjuntas y que nos dijeran la verdad, qué es lo que está pasando. Segundo, no se deben guardar las vacunas, ahorita urge la vacunación, urge que se complete la vacunación en los adultos mayores”.

González Romero, advierte que la vacunación va muy lenta en Guadalajara.

Coincide en que la jornada de la semana pasada fue caótica. (Por Gricelda Torres Zambrano)