Porque hasta 72 por ciento de las tumbas que hay en el municipio de Guadalajara tienen adeudo de impuestos por sus propietarios, el margen de maniobra de las autoridades para mejorar los panteones es recortado, reconoce la titular de Cementerios del municipio, Gloria Carranza.

La funcionaria mencionó que de 250 mil tumbas en los cinco camposantos, 62 por ciento están abandonadas. Del mismo modo reconocen que hay problemas de vandalismo y saqueo de tumbas, sobre todo en el Panteón Guadalajara, pero no pueden subir la barda pues se requieren fondos.

“Pero estamos hablando de 55.8 hectáreas el cementerio y si la gente no viene a pagar, no se tiene el recursos para atender. Necesitamos que la gente también venga y pague para nosotros poder hacer lo que nos corresponde”.

Carranza afirmó que la gente si acude a los módulos de Tesoreria para ponerse al corriente en sus pagos, y quienes quieran llegar a un acuerdo para regularizarse completamente pueden acudir a las recaudadoras municipales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)