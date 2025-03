Luego que la Sección Instructora desechara la solicitud de la Fiscalía de Morelos para retirar el fuero al ex futbolista y hoy diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, el panista Germán Martínez, único integrante de este órgano que votó a favor de que se investigara la denuncia, hizo un llamado a la presidenta Sheinbaum y a la gobernadora de Morelos a pronunciarse sobre el tema.

“Llamo a la presidenta, con todo respeto, sin ninguna ironía, con la esperanza de que la presidenta cambie la votación de su bancada, que la gobernadora de Morelos, de Morena, que solicitó su fiscalía esto, le digo a la gobernadora que por favor no se callen, que no guarden silencio. Yo sí le creo a Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Margarita para que puedan cambiar este bochorno machista”.

Y es que a pesar de todo, el Pleno de la Cámara de Diputados deberá analizar si acata el posicionamiento de la instructora o sigue adelante con el desafuero. (Por Arturo García Caudillo)