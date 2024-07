Vecinos de la colonia Lomas Universidad del municipio de Zapopan piden al Ayuntamiento que termine con las obras de rehabilitación de una unidad deportiva ubicada en el cruce de las calles Rosario Castellanos y Gastón Leroux.

El municipio inició hace varios meses con obras de rehabilitación que incluyeron adecuaciones en unas canchas deportivas y juegos infantiles, sin embargo ya la abrieron al público a pesar de qué no está terminada.

“Entonces nos preocupan los riesgos, nos preocupa que no está terminada la unidad y vaya a sufrir algún accidente alguno de los jóvenes, niños o incluso adultos porque hace falta instalar el pasto sintético también, es pura tierra y piedras, no hay barandales en el área de juegos infantiles”.

Los vecinos de Lomas Universidad fueron informados por la dirección de unidades y campos deportivos que abrieron el lugar por la presión de algunos vecinos, sin embargo ahora el temor es que se vaya a quedar la obra inconclusa. (Por José Luis Escamilla)