La señora Guadalupe Camarena, madre de cinco hermanos desaparecidos cuatro de ellos en Ocotlán, revive la pesadilla tras la desaparición de su nieta Lucero Berenice Romo Ávalos.

De 18 años, Lucero es una buscadora reconocida a nivel nacional.

La joven, quien ya había recibido amenazas en el pasado, desapareció anoche en Tlaquepaque.

Este mediodía, colectivos de búsqueda y la misma señora Camarena acudieron a la Fiscalía de desaparecidos para pedir celeridad.

Apenas llegaron recibieron una llamada del teléfono de Lucero, un hombre que colgó en cuanto le pidieron más información.

Habla la señora Camarena.

“Pues para mi la Fiscalía no tiene avances, está haciendo lo mismo que pasó con mis hijos, tienen la manera de rastrear la llamada y localizar a mi nieta y en en cambio no lo hacen. Les estoy exigiendo y dicen que no lo pueden hacer”.

Tras la desaparición de Lucero, fundadora de Jóvenes Buscadores, familiares piden que el Estado use la misma fuerza y capacidad de búsqueda por igual en todos los casos de desaparición. (Por Héctor Escamilla Ramírez)