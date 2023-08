El presidente de la República es el hombre más poderoso de México y por tanto, no puede victimizarse, afirma la senadora Xóchitl Gálvez, luego que el titular del Ejecutivo dejara entrever que él es objeto de violencia de género por los constantes ataques que sufre por parte de la oposición.

“Él es Presidente de la República, él es el hombre más poderoso de este país. El problema no es el debate que pueda haber entre una de sus corcholatas y una servidora, ahí nos vamos a dar hasta con la cubeta, sin quieren, pero él es la máxima autoridad de este país. Él tiene acceso a información privilegiada, confidencial, él tiene todo el poder, él no se puede victimizar”.

Gálvez Ruíz, explicó que en este caso particular, la violencia política en razón de género tiene que ver con que una autoridad superior ejerza violencia para descarrilar a una persona que aspira a un cargo. Por ello, añade, hay que recordarle al Primer Mandatario, que él dejó de ser candidato hace cinco años. (Por Arturo García Caudillo)