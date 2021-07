Piden ayuda vecinos de la colonia Ojo de Agua en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Desde el pasado domingo moradores de las calles Lagunitas, Cascada, Las Torres y Privada Ojo de Agua están sacando líquido de sus casas luego de las más recientes lluvias. Pero eso no es todo porque el agua del drenaje también se está metiendo a sus viviendas. Dicen que aunque ya pidieron apoyo a los bomberos municipales, no les han ayudado.

“No, no llegaron. Están en la otra calle de Marcos Montero/ ¿Saben qué es lo que les han dicho?/ Que no pueden, que ellos no pueden intervenir en eso porque es por las tuberías viejas y no sé qué tanto y no han querido atendernos. Nadie ha dicho nada. Ahí vienen otras vecinas que también están mortificadas por la misma situación.”

En algunas de las casas afectadas el agua alcanza los 30 centímetros de altura, lo que ha provocado ya la pérdida en el menaje. El problema es que ante la falta de drenaje adecuado, cuando empiece a llover las casas se van a volver a inundar. (José Luis Escamilla)