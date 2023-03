Ya no saben a qué santo encomendarse los vecinos de Jardines del Bosque que por enésima vez observan un incremento en los robos en su colonia.

Una de las representantes de los vecinos señala qué se ha incrementado el robo de vehículos, de autopartes y a casa habitación.

Detectan que los causantes se ocultan entre las personas en situación de calle e inmigrantes para cometer los robos y esconderse.

“Tenemos la teoría de que aprovechan ladrones de esta situación de Pueblo Quieto para mezclarse con los mismos indigentes y con las mismas personas que vienen en el tren porque cuando nosotros hemos presenciado a los mismos ladrones no se ven indigentes o sea, no cuentan con la indumentaria. No se ven a simple vista como indigentes”.

De acuerdo con los vecinos la comunicación y efectividad de la policía de Guadalajara ha disminuido luego que aparentemente dio resultado el operativo que se realizó en el asentamiento irregular conocido como Pueblo Quieto, que es el sitio donde presuntamente se esconden algunos de los asaltantes. (Por José Luis Escamilla)