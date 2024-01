México solicitó a Estados Unidos ampliar el alcance de la app CBP One para permitir que los migrantes de Cuba, Venezuela y Haití puedan cruzar de manera más ordenada y segura la frontera estadounidense, así lo comenta la canciller, Alicia Bárcena.

“El CBP UNO, como ustedes saben, el CBP One, es una plataforma donde los migrantes se inscriben para poder ingresar a Estados Unidos, pero esta plataforma parte del paralelo 19, que es la Ciudad de México, hacia el Norte. Nosotros estamos pidiendo que se corra hacia el sur para no forzar a que los migrantes tengan que ir hacia el norte de la Ciudad de México para inscribirse en esta plataforma”.

También menciona que se llevará a cabo una visita conjunta al estrecho del Darién, donde comienza la ola migratoria para tratar el tema con las autoridades panameñas y colombianas. Asimismo, mencionó que a petición de Estados Unidos, México analiza sancionar a las empresas de transporte que trasladen a migrantes de forma irregular. (Por: Arturo García Caudillo)