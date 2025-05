La diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, exigió al Gobierno de Jalisco la clausura inmediata de anexos o albergues donde se hayan localizado personas con ficha de búsqueda o reporte de desaparición.

“La verdad es que esos anexos siempre han tenido una dificultad legal para operar… Pues hay que cerrarlos, si no son legales, si tienen personas desaparecidas. Miren, con una persona que hayan encontrado en ese lugar de manera ilegal es para cancelarlo inmediatamente, no necesitan encontrar 9 ni 15 ni 20, con uno que hayan encontrado ahí, hay que cancelarlo”.

La legisladora también llamó a las autoridades a agilizar los protocolos de búsqueda desde el primer momento en que se recibe un reporte de desaparición, evitando retrasos que puedan poner en riesgo la vida o integridad de las víctimas.

Finalmente, urgió a que desde el Congreso local se asignen mayores recursos a las instituciones encargadas de la localización de personas, y advirtió que no deben escatimarse fondos en un tema de esta gravedad. (Por Marck Hernández)