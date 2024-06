La desaparición forzada no es un fenómeno, es un delito que debe perseguirse como conducta criminal, aseveró Guadalupe Aguilar del colectivo Fundej en Jalisco, al participar en el ITESO, en una mesa de diálogo sobre su evolución y atención en Jalisco.

“La desaparición forzada no es un fenómeno, es un delito, es un delito porque tiene conducta criminal. Esa conducta criminal que lleva al delincuente a saber, a tener la certeza de que los matan, los despedazan, conducta criminal y nadie va a saber quién fue”.

Guadalupe Aguilar reprochó que el Poder Judicial trate a las familias de desaparecidos con la punta del pie y que haya jueces que no conocen la Ley General de Víctimas ni lo que es una desaparición forzada.

También, que los familiares mendiguen el apoyo de la Comisión Estatal de Víctimas, porque no tienen ni para los camiones. (Por Gricelda Torres Zambrano)