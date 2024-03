Senadores de la República conocieron el caso de la niña de 4 años que fue víctima de abuso sexual en el Estado de México y cuyo agresor fue liberado por la incompetencia del juez. De visita en la Cámara Alta, la madre de esta pequeña, Victoria Figueiras, exigió justicia y que el caso no quede en la impunidad.

“Es alarmante el ver en qué manos de las autoridades estamos. O sea, los niños no pueden ser protegidos ni por las mismas autoridades. Afortunadamente salió la verdad, afortunadamente confía mi hija en mí, yo no le he fallado, yo no canto victoria, yo sólo pido justicia y he pedido desde el uno que esto se lleve de manera justa e imparcial porque están todas las pruebas favorables de la niña, en donde la niña se lo dijo al mismo juez”.

En su apoyo, las senadoras Josefina Vázquez Mota, del PAN; y Margarita Valdez, de Morena, exigieron la destitución inmediata del juez Alejandro Martínez Vitela. (Por Arturo García Caudillo)