Llegó la época navideña y con ella, la instalación de los arbolitos, series de luces y los nacimientos en hogares y negocios, todos con alguna conexión eléctrica.

Fernando Pérez, elemento de Protección y Civil de Guadalajara, da recomendaciones para evitar sobrecargar los enchufes que pueden hacer cortocircuito y provocar incendios.

“Hay que tomar en consideración que no debemos de cargar las líneas eléctricas, ya que estas generan calor y ese calor nos puede derivar a corto circuito como comúnmente se le conoce o al disturbio eléctrico. Entonces, también regularmente conectamos todo a un solo toma corriente a eso nos referimos como sobrecarga, entonces, hay que distribuir la carga eléctrica en los diferentes toma corriente y si no hay espacio no poner más, no buscar, mejor lo que alcance y con eso”.

Estadísticamente durante la temporada decembrina, aumentan los incendios en las casas habitación provocados por adornos navideños. (Por Gustavo Cárdenas)