A pesar de las campañas sobre la importancia de la fumigación contra el mosquito transmisor del dengue, todavía cuatro de cada diez hogares no permite el ingreso de brigadistas que combaten la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad.

La directora del OPD Servicios de Salud Jalisco, Gabriela Mena, reitera la importancia de las cuatro acciones en cada hogar: lava, tapa, voltea y tira

“Pero, ¿por qué lava? porque el huevecillo puede estar un año seco en un recipiente, llega la lluvia, la humedad, el calor y eclosiona. Entonces, se vuelve este maromero y posteriormente un mosquito. Tapa, lo que no puedas tirar, o se los tambos, los tinacos, todo eso tápalos perfectamente para que no llegue el mosquito a depositar sus huevos. Voltea, esas botellas, esos botes, esos sitios que pueden ser un criadero voltealo y tira todo lo que no necesitas en tu patio en tu cochera”.

En la última semana Jalisco registró 150 casos reportados de dengue, en su mayoría grave. (Por Claudia Manuela Pérez)