Un grupo de familiares y amigos de César Ismael de Jesús de 29 años realizaron una movilización en la Glorieta de los Niños Héroes para pedir avances en las investigaciones para localizar a este joven de oficio albañil.

El muchacho fue visto por última vez la noche del 29 de julio cuando salió de su casa en la colonia Villas de Guadalupe en Zapopan acompañado de un amigo. Aracely de Jesús, hermana de César, señaló que hay pocos datos sobre el incidente y que la persona que iba con su consanguíneo poco se sabe:

“Pues lo único que sabemos es que salió en compañía de un amigo, al cual también está desaparecido. Más de él no se sabe nada, ya que no hay ni reporte, no hay ninguna ficha de desaparición y pues no sabemos qué fue lo que pasó”.

El grupo de 20 personas fue atendido por personal de la Fiscalía de Desaparecidos, a quienes les solicitaron avances con las indagatorias que permitan localizar a César Ismael. (Por Héctor Escamilla Ramírez)