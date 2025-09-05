Diputadas locales realizaron el foro “El transporte que nosotras queremos: más íntegro, incluyente y seguro”, en el que señalaron las deficiencias y riesgos que enfrentan diariamente las mujeres en el transporte público de Jalisco.

Coincidieron en que es necesario un servicio seguro, eficiente, incluyente y que garantice el derecho humano a la movilidad.

La legisladora, Yussara Canales, subrayó que son pocas las mujeres que se sienten protegidas al usar el servicio.

“Pedir al Estado de Jalisco, no solo por Puerto Vallarta, sino también por toda la Zona Metropolitana que mejores las condiciones, que mejore el tema de seguridad, que haya más unidades, que las unidades tengan todas las condiciones para que todas y todos puedan utilizarla de manera correcta, de manera segura porque también tenemos que enfocarnos en las personas con discapacidades”.

Entre las propuestas discutidas también estuvo la revisión de la cobertura estatal del servicio, así como de las tarifas y ganancias de los concesionarios, con el fin de equilibrar la operación y la accesibilidad para las y los usuarios. (Por Marck Hernández)