Luego de que una niña de tres años contagiada por gripe aviar falleció en el estado de Durango debido a complicaciones respiratorias y una falla multiorgánica, el doctor, José Ángel Regla Nava, virólogo e investigador de la Universidad de Guadalajara, compartió para Notisistema que si bien, el virus es altamente letal, aún no se ha adaptado al contagio entre humanos, lo que disminuye de manera importante el riesgo, sin embargo no se debe bajar la guardia.

“Te podría yo mencionar que dentro de los estos 20 años que se tiene de infecciones por este mismo virus, han causado a nivel mundial aproximadamente mil casos de la enfermedad y de estos, aproximadamente el 50 por ciento ha fallecido. Entonces este virus sí, es realmente importante tenerlo presente, ya que en la actualidad afortunadamente, no ha tenido esa capacidad de adaptación de infectar de persona a persona esto afortunadamente, sin embargo, este virus sí podría ser causante de una una pandemia en el futuro, por lo tanto, pues si hay que tenerlo muy presente”.

Regla Nava recordó que el virus fue identificado por primera vez en 1961 en África, pero en la actualidad se detectó que la enfermedad ya no sólo existe en animales de granja, sino que ha logrado contagiar a aves migratorias y en Estados Unidos a algunos mamíferos como vacas y puercos. (Por Usi Toledo Aguayo)