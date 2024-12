El director de la Unidad de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, Luis Alberto Cayo, pide no se genere psicosis por el caso de los dos murciélagos con rabia, localizados tanto en Bugambilias como en la colonia Haciendas Tepeyac, primero porque ambos animales murieron y están en estudio, y segundo porque las mascotas que estuvieron cerca de estos quirópteros no presentaron síntomas de rabia.

“Los que tuvieron contacto con el murciélago aquí en Tlajomulco que fueron gatos y perros en una casa porque el murciélago cayó dentro de un patio pasado el periodo incubación, el período de observación, ya ahorita son más de veintitantos días y no hubo un contagio”.

El director de Fauna Silvestre de Tlajomulco pide a la gente que se informe antes de generar psicosis y que eso sí, vacunen a sus mascotas contra la rabia como siempre ha ocurrido. (Por José Luis Jiménez Castro)